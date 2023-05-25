الداخلية الأوكرانية: أراضى منطقة خيرسون ملغومة بالكامل

الخميس 25/مايو/2023 - 10:24 م

قال وزير الداخلية الأوكرانى إيهور كليمينكو، اليوم "الخميس"، إن جميع أراضي منطقة خيرسون ملغومة بالكامل بسبب العمليات العدائية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزير قوله: "على سبيل المثال، منطقة كييف، كنا نظن أنها ملغومة بكثافة، ثم اتضح أن منطقة تشيرنيهيف كانت مليئة بالألغام أكثر، ومنطقة خاركيف أكثر، ومنطقة خيرسون ملغومة بالكامل".

وذكر أن 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضي تعتبر حاليًا ملغومة في أوكرانيا، وعندما سئل عن المدة التي سيستغرقها تطهير أراضينا من الألغام، قال كليمنكو إن السرعة ستعتمد على المنطقة وكثافة الألغام.

وقال:"نعمل هنا بالفعل مع شركائنا الدوليين، الذين يزودوننا بالفعل بآلات إزالة الألغام الآلية عن بُعد لتطهير هكتارات من الحقول، وهو ما نقوم به الآن بنجاح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.