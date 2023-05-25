الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع السويدي يبحثان القضايا الهامة ذات الأولوية

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعًا مع وزير الدفاع السويدي بال جونسون، بحثا خلاله القضايا الهامة ذات الأولوية؛ مثل "تحالف الطائرات"، وهو تحالف دولي لمساعدة أوكرانيا، فضلًا عن مناقشة الوضع على الخطوط الأمامية في أوكرانيا والأسلحة الضرورية "وصيغة السلام"، التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس، أن تقارير سابقة أفادت بأن السويد ستواصل تنسيق جهود دول الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والتي تظل أولوية رئيسية للرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، وستساهم أيضًا في مراعاة الدروس المستفادة من العملية الروسية الخاصة على أوكرانيا من أجل تعزيز نظام الأمن والدفاع الأوروبيين.