السعودية تستضيف أكبر تجمع إسلامي للمواصفات والجودة

استضافت السعودية خلال الفترة من (24 – 25) مايو، أكبر تجمع إسلامي لمناقشة سبل الارتقاء بأنشطة التقييس المختلفة مثل المواصفات والمقاييس والجودة والاعتماد، ومجالات تقويم المطابقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الفعاليات تضمنت انعقاد الاجتماع الـ 25 لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وناقشت الاجتماعات عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها التقارير المرحلية حول تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمعهد "سميك" للفترة من 2021 إلى 2023، إضافة إلى مناقشة أنشطة مجالس المعهد وذلك بمشاركة وفود الدول الإسلامية أعضاء المعهد وعدة منظمات إقليمية ودولية.

وتأتي استضافة السعودية في الاجتماعات تأكيدا على دورها المحوري إقليميا ودوليا في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.

ويعمل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) على تطوير مواصفات قياسية تضمن إيجاد منتجات وخدمات ذات جودة عالية للاستخدام على الصعيد العالمي، ودعم احتياجات الدول الأعضاء، وضمان المشاركة الفعالة من أصحاب المصلحة، إضافة إلى دعم المساعي الرامية لتعزيز جودة البنية التحتية والتواصل بين الدول الأعضاء.