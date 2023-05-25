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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“هيئة الإسعاف” ترد نصف مليون جنيه كانت بحوزة مصابين لأصحابها

المبالغ التى تم ردها
المبالغ التى تم ردها
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أعلن الدكتور عمرو رشيد ، رئيس هيئة الإسعاف المصرية ، عن رد مبالغ مالية وشبكات بنكية تقدر قيمتها ما يقرب من نصف مليون جنيه لأصحابها .

أكد رشيد قيام أحد الاطقم الإسعافية بمدينة السادس من أكتوبر ، بتسليم أمانات بقيمة مالية تقارب النصف مليون جنية عبارة عن مبالغ نقدية وشيكات بنكية ترجع ملكيتها الي شركة أدوية طبية كانت بحوزة ثلاثة من  المصابين، 

حيث سارعت الاطقم الإسعافية فور إسعاف المصابين وايداعهم مستشفى زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية الازمة، لتسليم المبلغ المالي الى مسئؤلي الشركة.
ووجه رئيس هيئة الإسعاف الشكر للمسعف محمد محمود مصطفى.
وفني قيادة مركبة إسعافية فتحي عبدالفتاح محمد، على تفانيهم فى العمل وامانتهم فى رد المبالغ المالية لأصحابها 
 

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FB_IMG_1685041321289
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