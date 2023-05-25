«البوابة نيوز» ترصد أشهر رواد الفضاء العرب.. أبرزهم النيادى والقرنى

تتطلع المملكة العربية السعودية الى أن تكون رائدة في مجال الفضاء والبحوث الفضائية ووضعها في مصاف الدول الرائدة، وإلهام الأجيال القادمة بخصوص تقنيات الفضاء وأهميته، وتعزيز الأبحاث العلمية في مختلف مجالات الفضاء، وتعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات ذات الصلة.

انطلاق أول رائدين سعوديين

انطلقت مهمة الفضاء AX-2 من قاعدة كيب كانافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية في ولاية فلوريدا، إلى محطة الفضاء الدولية. على متن المركبة الفضائية «دراجون 2»، التي على متنها أول رائدة فضاء سعودية «ريانة برناوي» ورائد الفضاء "على القرني" التي تضم أيضا رائدي الفضاء الأمريكيين بيغي ويتسون وجون شيفنر.

إطلاق صاروخ فالكون 9 الفضائي

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء نجاح إطلاق صاروخ فالكون 9 الفضائي على متنه رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني ونجاح عملية إطلاق كبسولة رواد الفضاء وانفصاله بشكل كامل.

تجارب علمية وبحثية رائدة

تهدف هذه المهمة إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.



14 تجربة بحثية وعلمية

وسيخوض رائدا الفضاء خلال رحلتهما 11 تجربة بحثية وعلمية في بيئة الجاذبية الصغرى، إضافة إلى 3 تجارب تفاعلية تعليمية مع طلاب وطالبات المدارس في المملكة، ليصبح مجموع التجارب 14 تجربة تستهدف القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وتجارب الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى.

ترصد «البوابة نيوز» أبرز رواد الفضاء العرب:

على القرنى

علي القرني من مواليد عام 1992، رائد فضاء سعودي ويحمل شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض، ويعمل مقاتلاً على طائرات إف15 برتبة نقيب طيار في القوات الجوية الملكية السعودية.

في 12 فبراير 2023 اختير ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء.



علي القرني

ريانة برناوى

ريانة برناوي من مواليد عام 1990، وتحمل شهادة البكالوريوس في علم الهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا ودرجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية من جامعة الملك فيصل، وتعمل حالياً في مستشفى الملك فيصل التخصصى كأخصائية في الأبحاث المخبرية.

في 12 فبراير 2023 اختيرت ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء.



ريانة برناوي

الأمير سلطان بن سلمان

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد 27 يونيو 1956 بمدينة الرياض السعودية، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة.

ويعد أول رائد فضاء عربي يصعد إلى الفضاء عام 1985م. في رحلة الفضاء ديسكفري 51 جي.

الأمير سلطان بن سلمان

عبد المحسن البسام

عبد المحسن البسام من مواليد 12 ديسمبر 1948بمدينة عنيزة، السعودية، هو ضابط متقاعد في السلاح الجوي السعودي ورائد فضاء سابق، وكان احتياطي متخصص الحمولة على متن مكوك ديسكفري 18 التابع لوكالة ناسا الأمريكية ضمن مهمة إس تي إس-51-جي، وعمل كقائد احتياطي لرائد الفضاء سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

عبد المحسن البسام

السوري محمد أحمد فارس

محمد أحمد فارس هو رائد فضاء سوري من مواليد حلب في 26 مايو 1951. يعد محمد فارس أول رائد فضاء سوري صعد للفضاء ضمن برنامج الفضاء السوفييتي في مركبة الفضاء سويوز m3 للمحطة الفضائية مير في تاريخ 22 يوليو عام 1987 مع اثنين من رواد الفضاء الروس ضمن برنامج للتعاون في مجال الفضاء بين سوريا والاتحاد السوفيتي.

السوري محمد أحمد فارس

منير حبيب

منير حبيب من أشهر رواد فضاء العرب وهو رائد فضاء سورى من مدينة جبلة على الساحل السورى مواليد3 سبتمبر1953 كان طيارا حربيا في الجيش السورى وتم اختياره للرحلة الفضائية كرائد فضاء احتياط في 30 سبتمبر 1985 والتحق في دورة تدريبية لتأهيل رواد الفضاء في مدينة النجوم في الاتحاد السوفيتى وخضع لتدريبات متخصصة في منتصف الثمانينات ضمن الإعداد للرحلة الفضائية المشتركة بين سوريا والاتحاد السوفيتى وقدم منير حبيب عدة أبحاث ودراسات في المجالات العلمية المختلفة وتم اختيارة كرائد فضاء احتياط وهو رائد الفضاء السورى الثانى بعد زميله رائد الفضاء محمد فارس.

منير حبيب

هزاع المنصوري

هزاع المنصوري من مواليد 13 ديسمبر 1983 منطقة الوثبة الإمارات العربية المتحدة

يمتلك هزاع المنصوري خبرة تزيد على 14 عاماً في الطيران الحربي، وهو أول رائد فضاء عربي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث كان قائدا أساسيا للبعثة . قضى المنصوري ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وحملته مركبة «سويوز إم إس 15» التي انطلقت من محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان يوم 25 سبتمبر 2019، وعاد على متن المركبة «سويوز إم إس 12» يوم 3 أكتوبر 2019.

هزاع المنصوري

سلطان النيادى

سلطان النيادي من مواليد 23 مايو 1981 بمدينة العين، الإمارات العربية المتحدة، يعد سلطان النيادي من أوائل رواد الفضاء الإماراتيين، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زيدان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، والذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق رواد الفضاء الإماراتي وإرسالهم في رحلات علمية مختلفة إلى الفضاء.

سلطان النيادي



في 2 مارس 2023 انطلق النيادي في مهمة دولية إلى محطة الفضاء الدولية، مدتها 6 أشهر.

وأصبح رائد الفضاء الإماراتي أول عربي يسير في الفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.