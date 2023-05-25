اقرأ غدا في "البوابة".. رسالة للقطاع الخاص والمستثمرين.. السيسي: عليكم استغلال الفرصة وتنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 23 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسالة للقطاع الخاص والمستثمرين.. السيسي: عليكم استغلال الفرصة وتنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن

هجمات روسية جديدة.. زيلينسكي: روسيا تواصل ترويعنا بمسيرات "شاهد" الإيرانية

قائد "فاجنر" يحذر: موسكو ربما تخرج من أراضي أوكرانيا وتخسر القرم

الإرهاب للخلف در.. "الشباب" تتراجع والجيش الصومالي يتقدم بعد انسحاب "أتميس"

الضربات الجوية العراقية تستهدف معاقل "داعش"

حكايات من دفتر الألم.. وتجارة المرض في السودان