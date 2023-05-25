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الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. رسالة للقطاع الخاص والمستثمرين.. السيسي: عليكم استغلال الفرصة وتنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 23 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسالة للقطاع الخاص والمستثمرين.. السيسي: عليكم استغلال الفرصة وتنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن
هجمات روسية جديدة.. زيلينسكي: روسيا تواصل ترويعنا بمسيرات "شاهد" الإيرانية
قائد "فاجنر" يحذر: موسكو ربما تخرج من أراضي أوكرانيا وتخسر القرم
الإرهاب للخلف در.. "الشباب" تتراجع والجيش الصومالي يتقدم بعد انسحاب "أتميس"
الضربات الجوية العراقية تستهدف معاقل "داعش"
حكايات من دفتر الألم.. وتجارة المرض في السودان

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