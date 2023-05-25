اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. وصول الإمدادات الجراحية الحيوية إلى مستشفيات الخرطوم

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تمكنت من إيصال الإمدادات الجراحية الحيوية إلى مستشفيات الخرطوم.

وأشارت اللجنة إلى أنه يجرى توزيع الإمدادات التى تبرعت بها اللجنة وذلك على سبعة مستشفيات هناك وتشمل تلك الإمدادات التخدير والمضادات الحيوية من بين الأدوية الأخرى والضمادات والخيوط الجراحية والحقن التي يمكن أن تعالج مئات الأشخاص المصابين بجروح خطيرة بالأسلحة.

وقال ألفونسو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية إن 20% فقط من المرافق الصحية في الخرطوم لا تزال تعمل.

وأشار إلى أن المستشفيات بحاجة ماسة إلى الماء والكهرباء وبيئة آمنة لمرضاها وموظفيها وناشد الأطراف فى السودان احترام عمل الكوادر الطبية.

ولفتت إلى أنها تتعاون بشكل وثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني التي يساعد متطوعوها في جمع الرفات والتعرف عليها وأنها تجرى حوارا مع جميع الأطراف على الأرض لتسهيل عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والاستمرار في تذكير الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.