تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 26 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية استغل وعيك الحالي، وألقي نظرة على مجمل الصورة وراجع خطتك ثانية، وفكّر مجدّداً بإستراتيجيتك الأساسية، سواء في ميدان المال أو العمل أو في الأمور الشخصية وأيضاً العاطفية، يوجد تغيرات جديدة في الاسرة قد تجعلك تشعر بعدم الإرتياح.

برج الثور

من الناحية المهنية حاول أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يقلل تركيزك اليوم فأنت بحاجة الى طاقتك العظمى تغلّب على تردّدك، وقم بقفزة جريئة في وقت ما خلال اليوم، يصبح التوتّر لا يطاق، وستقوم بمحاولة نكتة لطيفة أو تهرب سريعاً، أو كلاهما، من الناحية العاطفية يعتبر الحب يفرض عليك امورا صعبة عليك أن تحاول على الأقل.

برج الجوزاء

من الناحية العاطفية شارك زوجك أو صاحبك بالأفكار حول حساباتك المستحقة، أما من الناحية المهنية لا تتخذ أيّ قرار على صعيد العمل مهم في الوقت الراهن، وابتعد عن المنبّهات وكل قليلاً في المساء، إن العمل في تطور مستمر بسبب دعم النجوم عليك ان تترك الأمور تسير كما هي لأن التيار الحالي معك.

برج السرطان

من الناحية الصحية تجنب الأطعمة الباردة، أما من الناحية المهنية يا عزيزي سلّم نفسك لعزلتك الذاتية إن أفضل وقت تستهلكه هو في تأملك مع ذاتك، وأفضل طريقة للحصول على ما تريده اليوم أن تسكن رغباتك في الانطلاق وتأوي إلى نفسك، سوف يكون لديك وقت كبير لترتقي بأفكارك، لديك عائلة محبة وأطفال رائعون عليك ان تنتبه لهم أكثر.

برج الأسد

من الناحية الصحية اتبع نظام غذائي صحي ولا تنسى أن تشرب الماء، أما من الناحية المهنية سوف تبتعد عن كل ما يؤذيك وتفكر بأن تبدأ بخطة جديدة، أما من الناحية العاطفية حب جديد يدخل حياتك.

برج العذراء

من الناحية الصحية تجنب الأطعمة التي تسبب لك الانتفاخ، إذا كان الطبخ طريقة مبدعة وفعالة للتعبير عن نفسك يا عزيزي، فماذا تنتظر؟ ضع المريول وابدأ من اليوم، أهلاً بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن وفكّر بطريقة الخروج عن المألوف حين تخطط لقضاء هذا المساء أي شيء غير إعداد مشاهدة أو تحضير الطعام.

برج الميزان

من الناحية العاطفية حاول إلقاء نظرة أقرب، سوف تجد في الأعماق قضايا أعمق مما تبدو عليه على السطح، من يخاطر بمواجهتك هو سخص شجاع في الحقيقة فإرادتك من حديد، ويعترف لك الجميع بذلك في الوقت الحاضر، أما صحياً حاول أن تتبع نظام غذائي صحي.

برج العقرب

من الناحية الصحية حاول أن لا تبالغ بأكل السكر، أما من الناحية العاطفية هذا يوم جيد للتعاطف مع الصديق ، لا تبخل على صديقك بالقليل من الملاطفة، الآخرون هم مصادر طاقة لك. كن اجتماعياً، و لا تسمح للانطواء بالسيطرة عليك، احذر قد تصادف بعض الأفكار الخيالية، كن أكثر واقعياً.

برج القوس

من الناحية الصحية تفضل أن تمارس رياضة المشي 3 مرات أسبوعياً، مهنياً ابتعد عن الطاقة السلبية، أما من الناحية العاطفية استغل شريكك هذه الفترة فهو رومانسي.

برج الجدي

من الناحية الصحية نظم ساعات نومك يا عزيزي، أما من الناحية المهنية لا تبالغ في العمل وكن أكثر اتزاناً، عاطفياً تشعر بالوحدة.

برج الدلو

من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بنظام غذائي صحي من اليوم، أما من الناحية المهنية تجنب المشاكل في العمل، أما عاطفياً لا تعاتب الشريك وكن أكثر هدوءاً معه.

برج الحوت

من الناحية الصحية أنت مبسوط لأنك وصلت لوزنك المثالي، أما من الناحية المهنية لا تبالغ في ردة فعلك مع الزملاء زكن أكثر هدوءاً، عاطفياً تجنب الشريك وهو غاضب.