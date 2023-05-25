لياو لي تشيانج: الصحفيون فى مصر والصين لهم دورًا مهمًا في تعزيز علاقات البلدين

الخميس 25/مايو/2023 - 09:51 م

وسط حضوركثيف من وسائل إعلام مصرية وصينية يعكس قوة التعاون والعلاقات بين البلدين عبر لياو لي تشيانج سفير الصين لدي مصر عن سعادته بالتعاون المثمر لوسائل الإعلام فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأضاف السفير خلال كلمته بحفل الصداقة بين السفارة الصينية ووسائل الإعلام الصينية والمصرية أن السنوات الماضية شهدت تعزيز وترسيخ الصداقة بين مصر والصين وفى نفس الوقت عمل الصحفيون ووسائل الإعلام على تعزيز التواصل بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد أن الذكرى 67 لإقامة العلاقات الثنائية ستحل في نهاية هذا الشهر وتحمل أهمية خاصة لاسيما وأن مصر كانت أول دولة عربية وافريقية تعترف بالصين وتقيم العلاقات الدبلوماسية معها.

وأضاف أن الرئيسين الصيني، والمصرى عكفا على دفع العلاقات الثنائية قدما وبالفعل تم تحقيق طفرة في شتى المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين بل والمنطقة والعالم، مؤكدا أنه بفضلمها سيتم تحقيق منجزات أكبر في المستقبل.

و قال عبد المعطي أبو زيد، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات نيابة عن الدكتور ضياء رشوان إن العلاقات بين مصر والصين عميقة الجذور، متعددة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية وهي علاقات قوية ومتميزة.

وأكد أن صورة الصين في الإعلام المصري ولدى الرأي العام هي صورة إيجابية رائعة في كل المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية وغيرها، فالصين دولة صديقة، وشعب ودود وقوة كبرى من أجل السلام والخير والتعاون لكل الإنسانية وهو ما يعكس الدور الإيجابي الكبير الذى يقوم به الإعلام في البلدين.

وأضاف أن هذا الأمر بالمثل في الصين، فإن ما ينشره الإعلام في الصين عن مصر يعبر عن حقيقة مصر ومواقفها وسياستها ودورها الحيوي البناء من أجل التنمية لشعبها والاستقرار للمنطقة وللقارة الافريقية والعالم، وهي منارة ثقافية كبرى ذات مكانة عالمية مرموقة وتاريخ عريق.

واعتبر أن هذه الصورة الإيجابية المتبادلة هي نتيجة تواصل جيد بين وسائل الإعلام في البلدين، ونتيجة وعي لدى الصحفيين والإعلاميين في كل من القاهرة وبكين بأهمية العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما قيم العدل والسلام والسعي من أجل الخير والاستقرار والنمو والتقدم لكل الشعوب.