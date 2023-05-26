حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 26 مايو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023 حيث يتوقع الخبراء وجود بعض التقلبات وعدم استقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق.

ويتوقع الخبراء وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة المتوقعة، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وربما تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. كما قد تكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.