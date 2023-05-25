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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا: شركات الطاقة ملزمة بالتخلص التدريجي من الغاز الروسي بحلول 2027

وزير الطاقة والمناخ
وزير الطاقة والمناخ النمساوية ليونور جويسلر
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أكدت وزير الطاقة والمناخ النمساوية ليونور جويسلر أن شركات الطاقة ملزمة بالتخلص التدريجي من الغاز الروسي بحلول عام 2027.

وقالت الوزيرة اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إنها ترفض انتقادات مفوضية الاتحاد الأوروبي للنمسا لعدم وجود - ما أسمته - خطة محددة بوضوح وقصيرة الأجل لإنهاء جلب واردات الغاز الروسي تمامًا.

وأضافت الوزيرة أن المفوضية ترى أن النمسا قادرة على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي إلا أنها لا تزال أقل بكثير مما تم في بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنه على خلاف مزاعم المفوضية الأوروبية نجد أن حصة واردات الغاز من روسيا انخفضت من 80 إلى 50 بالمئة بين مارس 2022 وديسمبر 2022.

ولفتت إلى التنسيق المستمر مع شركة الطاقة الوطنية "أو إم في" حول جعل موردي الطاقة أكثر مسئولية عن تخزين الغاز غير الروسي.

النمسا الغاز الروسي الاتحاد الأوروبي