الدفاع الروسية: تدمير 28 مسيرة وتصفية 660 مسلحًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت 28 مسيرة أوكرانية ومستودعات ذخيرة وأسلحة وقامت بتصفية أكثر من 660 مسلحا أوكرانيا على كافة محاور القتال.

وذكرت الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه على محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف ولوجانسك ودونيتسك، وتصفية 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، وعلى محور كراسني ليمانسك، تم تصفية نحو 65 جنديا أوكرانيا إضافة إلى تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز Gvozdika ومدافع D-20 وD-30.

وأوضحت أنه على محور دونيتسك تم تصفية ما يصل إلى 270 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير مدفع هاوتزر D-30، إلى جانب مستودعين بذخيرة الهجوم الجوي 80 و110 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك، أما على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا فقد فقدت القوات الأوكرانية 110 جنود وتم تدمير مدفعين هاوتزر من طراز D-30.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم تصفية نحو 25 جنديا أوكرانيا وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika على محور خيرسون، واعترضت الدفاعات 8 صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي HIMARS، وجرى تدمير 28 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا وخاركوف.