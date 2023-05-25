السفارة الفلسطينية تؤكد حرصها على تعزيز العمل المشترك مع الطلبة الدارسين في مصر

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية حرصها على تعزيز العمل المشترك مع الطلبة الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، من أجل التيسير عليهم في كافة المعاملات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في القطاعات المصرية المختلفة، وبذل الجهود من أجل إنجاح المسيرة التعليمية وتوفير مناخ تعليمي مناسب لهم.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، وفدا من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في كليات ومعاهد جمهورية مصر العربية، في مقر السفارة، اليوم الخميس، حيث أطلعهم على الإجراءات التي تقدمها السفارة للتسهيل على الطلبة وسبل تطويرها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وآليات استمرار النشاط الفلسطيني الثقافي اللافت والمشرّف في الجامعات والمحافل كافة.

كما ناقش اللقاء، الذي عقد بحضور مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية سليم التلولي، أوضاع الطلبة الدارسين والشواغل الطلابية كافة.

وأكد الناجي استمرار السفارة في متابعة أوضاع الطلبة التعليمية والأكاديمية وصولا إلى تتويج مسيرتهم العلمية بالنجاح والتفوق حتى العودة إلى الوطن، مثمنا جهود الطلبة التي يبذلونها في مسارهم الأكاديمي من أجل رفعة بلادهم، مشددا على أنهم سيبقون سفراء لفلسطين حتى عودتهم إليها.

كما أكد قيمة التسلح بالعلم ما سيسهم في بناء مسيرة التقدم والرقي ويمهد الطريق لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.