إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق بني سويف/ الفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب دراجة نارية "تروسيكل" كانوا يستقلونه على طريق بني سويف/ الفيوم بدائرة قرية اللاهون، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فإنقلبت في نهر الطريق وسقط ركابها أرضًا مصابين بعدة إصابات.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بني سويف/ الفيوم أمام قرية اللاهون بدائرة المركز، ووجود عدة مصابين.

وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب التروسيكل على طريق بني سويف/ الفيوم، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من يوسف حجازي يوسف (17 سنة)، علية أحمد محمود (50 سنة)، مبروك سيد فرج (60 سنة).

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الإستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.