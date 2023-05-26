«الذكاء الاصطناعي».. خلاف غنائي بين عمرو مصطفى ومحسن جابر وورثة أم كلثوم

أثار استخدام الذكاء الاصطناعى فى الأغانى موجة واسعة من الجدل خاصة بعد طرح الملحن عمرو مصطفى برومو أغنية للسيدة أم كلثوم بألخانه باستخدام الذكاء الاصطناعى واعتزامه طرحها.

بدأ الأمر حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأغنية "يا خبر" للفنان حسين الجسمى التى طرحها مؤخرا ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبحت دويتو يجمعه بالمطربة شيرين عبد الوهاب.

وعبر حسين الجسمى عن ترحيبه بالفكرة وشارك الفيديو عبر حسابه الرسمى على تطبيق "انستجرام" وعلق عليه قائلا: يا خبر زى العسل.

فى سياق آخر؛ نبه الملحن حمدى صادق على خطورة استخدام الذكاء الاصطناعى فى الأغانى ومدى تأثيره على صناعتها.

وقال "صادق"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": أنا اقترح من الآن، قيام نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين بسن قانون فورى (بالتجريم) بعقوبة مشددة؛ استخدام الذكاء الاصطناعى فى وضع صوت مطرب أو مطربة فى أغنيه مش بتاعته ونزولها على الميديا، كما حدث مع شيرين عبد الوهاب فى غنوه نزلت بصوتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهى متعرفش حاجه عنها اساسا، الموضوع خطير من وجهة نظري.

ونشر الملحن والمطرب عمرو مصطفى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك"، مقطعا لأغنية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي من ألحانه، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وعلق "مصطفى" عليه قائلا: على مدار ٢٤ سنة قدمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرًا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج، تعالو نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى وقريبا هتسمعوا الأغنية كاملة.

ليعلن المنتج محسن جابر مقاضاة عمرو مصطفى حيث أن ورثة كوكب الشرق، أم كلثوم، اتفقوا معه على شراء أغنياتها.

وأكد المنتج محسن جابر، أنه لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى، رغم علاقتى الوطيدة به، أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق أم كلثوم، أو استعمال إسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

وأضاف المنتج فى بيان صحفي: لايجوز تشويه التراث الخاص بأم كلثوم، فى مهاترات إلكترونية، فقد سبق وانتشرت أغنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند على وسائل التواصل الاجتماعي، تحاكى أغنية (Heart On My Sleeve)، وحققت الأغنية جدلا كبيرا، وانتشارا وحققت ملايين المشاهدات على المواقع الاجتماعية.

ويقول مؤلف الأغنية، المعروف باسم جوست رايتر (ghostwriter)، إن الأغنية تم إنشاؤها بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي تم برمجته على الأصوات الموسيقية.

وتابع: على الفور قامت مجموعة يونيفرسال الموسيقية (Universal Music Group) إحدى أكبر شركات الموسيقى فى العالم، والتى تمثل كل من النجوم العالميين دريك، وأريانا غراندي، وهارى ستايلز، بإرسال إنذار إلى منصات بث الموسيقى، طلبت منهم عدم السماح لبرامج ومنصات الذكاء الصناعى من استخدام منصاتهم لأغنيات الذكاء الصناعى وطلبوا إزالة الأغنية فورا.

وأضاف: أثارت قضية حقوق الملكية الفكرية، على ضوء تطور الذكاء الاصطناعى، وطالبت الشركة بتعويض مالى كبير.

وأكد المنتج محسن جابر، أنه الآن بصدد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لإيقاف أى مهزلة أو عبث فى صوت أم كلثوم، فأم كلثوم رمز كبير لا يجوز لأحد أن يقوم بنسخه أو تشويه، أو العبث به.

حالة واسعة من الجدل والشد والجذب بين تصريحات المنتج محسن جابر والملحن عمرو مصطفى وتعليقات صناع المزيكا.

وأشار محسن جابر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" إلى أنه اشترى كل تراث أم كلثوم من ورثتها، وهم يثقون به.

وأضاف "جابر" أن ما فعله عمرو مصطفى ليس افتكاسة حيث أنه استحضر صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، قائلا: "مش أم كلثوم اللى يحصل فيها كده الأمر يحمل إساءة لأم كلثوم، إزاى كوكب الشرق يتعمل فيها كده، ليه نلبس أم كلثوم شورت ومين اللى يختار لها".

وتساءل المنتج: "لماذا لم يقدم عمرو مصطفى أغنية للفنان عمرو دياب بالذكاء الاصطناعي؟ علشان عارف انه هيعمل لنفسه قلق، هو شبط فى أم كلثوم علشان عايز يعمل ضجة وخلاص".

وواصل محسن جابر حديثه عن عمرو مصطفى قائلا: "مشواره كله عندى فى شركتى وانا اللى احتضنته من أغنية خليك فاكرني، لما يطلع يكتب بوست ويقول انه هيقاضينى فهذا يحمل غل وحقد".

وعلق عمرو على الجدل المثار، قائلًا: "الصوت المقدم فى الأغنية هو من إنتاج الذكاء الاصطناعي وتم توضيح ذلك على المقطع حفاظًا على الحقوق".

أضاف خلال مداخلة إلى برنامج كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن الكلمات المستخدمة فى هذا المقطع ليست مملوكة، قائلا: "بقالى أكتر من ثلاث سنوات بدرس المزيكا الجديدة وكنت بسال هنروح فين وحتى ظهر الذكاء الاصطناعي".

وتابع فى معرض تعليقه على محسن جابر :"أنت زى والد وأفضالك عليا كبيرة بس السؤال قاموا بالسكوت عن المصنفات الفنية المملوكة لهم من ألحانى والتى قام مطربى المهرجانات بأدائها مثل أغنية العالم الله وأغنية حبيبي لا؟ أنا ضد حمو بيكا يغنى أغنية ليا ده إهانة ليا ولاسرتي" ليعقب عليه المنتج محسن جابر : ماتسبهمش قاضيهم وخد حقوقك، أنت فنان كبير بس ابعد عن حتة أم كلثوم "

متسائلاً : لو جبنا مى فاروق وغنت لأم كلثوم، حد هيقدر يمنعها؟ أنا أملك جميع الحقوق للأغنية الجديدة بصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.

وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن رأيه فى الجدل المثار حول استخدام الملحن عمرو مصطفى صوت أم كلثوم فى الذكاء الاصطناعي.

وقال "العدل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة": "من الناحية القانونية المجردة طالما المنتج أدى وسدد الحقوق المادية والمعنوية، فقد صنع ما عليه وذلك بالشكل القانونى لكن كفنان ليه بنخاف من التجارب؟، مانسيب الراجل يجرب ونبقى نرفضه ويمكن يطلع حاجة كويسة، الذكاء الاصطناعى بيستخدم كتير فى العالم".

وتابع مدحت العدل: "ليه بنخاف من التجارب؟، بلاش فكرة التابوهات وكل ما حاجة تتجرب نقول الدنيا هتتهد، محمد سعد غنى فى فيلم اللمبى حب إيه، ومع ذلك تبقى أم كلثوم ما تسيبوا الناس تجرب، ما يمكن تطلع حاجة كويسة".

من جانبها؛ تقدمت جيهان الدسوقى حفيدة شقيقة كوكب الشرق ام كلثوم ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى، بعد تقديمه مصنف غنائى بصوت ام كلثوم مستخدما وسيلة الذكاء الاصطناعى بدون إذن كتابى مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها.

حمل البلاغ الذى تقدم به محامى جيهان الدسوقى رقم ٢٩٤٤٤ لسنة ٢٠٢٣، وجاء فيه، أن المشكو فى حقه لم يحصل على إذن كتابى َمن ورثة كوكب الشرق لطرح هذا المصنف الغنائي، ولم يقف الأمر به عند هذا الحد بل قام بعرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذى يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية.

ذلك أن الفقه القانوني استقر على أن نص المشرع على تجريم الاعتداء على الحق الأدبى والمادى لأصحاب حقوق الأداء العلني، وهو من الشمول والعموم بحيث يسمح بأن يندرج تحته كافة أشكال الاعتداء المستحدثة على هذه الحقوق والتى يمكن أن يكشف عنها الواقع العملى فى ظل التطورات السريعة التي تطرأ على مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها أصحاب حقوق الأداء العلني.

والتمس المستشار القانوني فى دعواه بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية بما تسفر عنه التحقيقات الجنائية وتقديم المشكو فى حقه للمحاكم الجنائية العاجلة.

من جانبه؛ قال محامي حفيدة ام كلثوم فى تصريحات صحفية إن المادة ١٨١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ومصادرة النسخ محل التحريم أو المتحصلة منها.

وانتهى الأمر بالصلح حينما نشر عمرو مصطفى فيديو عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" وظهر خلاله مع ورثة أم كلثوم متمثلين فيه محامي العائلة وحفيدته جيهان الدسوقي.

وقال عمرو بالفيديو قائلاً: "إحنا لو استخدمنا اسمها أو صورتها مش هنلجأ لأى حد غير للأسرة المسؤولة عن الحقوق لكن المشروع لسه قائم ليس بصورتها أو بصوتها أو بأى حاجة تخصها".

وعن موضوع البلاغ المقدم ضده قال محامى العائلة: " عمرو تواصل معنا وكان عاوز ينهى أى خلاف ممكن يثار حول الموضوع وهيتم التنسيق على إنهاء أى قضايا تم رفعها ضده إلى جانب وجود تعاقدات جديدة تتضمن طريقة استخدام "أم كلثوم" فى محتوياته المقبلة.