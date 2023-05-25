الدوري الإنجليزي.. راشفورد احتياطيًا في تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تشيلسي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

ويستضيف مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، نظيره تشيلسي على ملعب أولد ترافورد، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ماركوس راشفورد على مقاعد بدلاء اليونايتد، في حين يبدأ تين هاج بالمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال أساسيًا.

ويسعى فريق الشياطين الحمر إلى حصد نقاط المباراة الثلاثة أمام اليلوز، من أجل حسم تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يصارعه ليفربول على المقعد الوحيد المتبقي من المقاعد الأربعة الأولى المؤهلة لكأس ذات الأذنين.

ويحتاج مان يونايتد، نقطة واحدة من مباراتين؛ لضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، عندما يواجه تشيلسي، وحينما يخوض آخر لقاء أمام فولهام الأحد المقبل.

ويمتلك مانشستر يونايتد حاليًا 69 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي ليفربول خامسًا وفي رصيده 66 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - ليندلوف - لوك شاو

خط الوسط الدفاعي: كاسيميرو - إريكسن

خط الوسط الهجومي: برونو فيرنانديز - أنتوني - جادون سانشو

وفي الهجوم: أنتوني مارسيال.