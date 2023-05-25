زيادة 1125 جنيها.. أبرز المحطات الزمنية لتقلبات أسعار الذهب في 2023

شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات عديدة على مدار العام الحالي، ففي بداية 2023، بلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر تداولا حينها 1675 جنيها.

ومع زيادة مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الذهب عالميا، شهدت أسعار الذهب في مصر عدة ارتفاعات متتالية، وسجل عيار 21 في مارس الماضي 2000 جنيها.

ومع استمرار الطلب على الذهب رغم ارتفاع الأسعار، واصل الذهب ارتفاعاته المتتالية، ليصل في نهاية إبريل الماضي إلى مستوى قياسي، وهو 2800 جنيه لعيار 21، أي بزيادة 1125 عن سعر الجرام في بداية العام

وفي الأيام الماضية شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في 10 مايو الجاري، بإعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة ستة أشهر، ليسجل عيار 21 حاليا 2380 جنيها للجرام.