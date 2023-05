القائمة الكاملة لجوائز أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي

توج فيلم الرعب "Tiger Stripes" للمخرجة الماليزية أماندا نيل إيو، بالجائزة الكبرى في النسخة الـ62 لأسبوع النقاد، والذي يقام على هامش مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76.

يستكشف فيلم نيل إيو الأول، مواضيع التحول والتمرد عن فتاة مراهقة يبدأ جسدها في التحول بمعدل ينذر بالخطر بينما تتعلم احتضان نفسها الحقيقية. وتعتبر نيل إيو أول مخرجة ماليزية تشارك في مهرجان كان السينمائي

ومُنحت جائزة لجنة تحكيم “اللمسة الفرنسية” صانع الأفلام البلجيكي بالوما سيرمون داي، عن فيلم "It's Raining in the House"، وتدور الأحداث حول أخ وأخت يكافحان من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب فيضانات دمرت منزلهما وفراغ حساباتهما المصرفية.

وحصد جوفان جينيك جائزة النجم الصاعد لمؤسسة لويس رويدرير لأفضل ممثل عن فيلم “Lost Country” لفلاديمير بيريسيك. وحصل فيلم “Boléro” للمخرج نانس لابوردي جوردان على جائزة Leitz Ciné Discovery لأفضل فيلم قصير وجائزة Canal + للفيلم القصير.

وذهبت جائزة مؤسسة جان للتوزيع إلى الموزع الفرنسي “Pyramide Films” عن فيلم أمجد الرشيد “إن شالله ولد”.

وفازت إيريس كالتينباك بجائزة SACD لكتابة سيناريو فيلم “The Rapture"، الذي أخرجته أيضًا. ويتناول الفيلم النفسي موضوعات صداقة وأمومة أنثوية وبطولة حفصية حرزي ونينا موريس وأليكسيس مانينتي ويونس بوسيف.