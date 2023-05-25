"جوه الدايرة" برنامج لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالأعلى للثقافة

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، ورشتين عن تخطيط وإدارة الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان "جوه الدايرة" بقاعة المؤتمرات، في الفترة من ٢١ حتى ٢٥ مايو الجاري، تستهدف العاملين بالإدارات ذات الصلة المباشرة بالجمهور والمشتغلين بتخطيط وتنظيم الأنشطة الثقافية.

جاء ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي عقدته وزارة الثقافة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.



حضر التدريب 46 متدرب، وقامت بالتدريب رشا أرنست، خبير إدماج الإعاقة والمختصة فى مجال التنمية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة،

تضمن التدريب فى اليوم الأول تعريف المشاركين بالجانب المعرفي لتطور مفهوم الإعاقة ونماذج الإعاقة بالتركيز على المفهوم من المنظور الإجتماعي، وأهمية اللغة المُعززة للمواقف الإيجابية تجاه إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دور الثقافة في تنمية الوعي المجتمعي تجاه التنوع وقبول الاختلاف.

في اليوم الثاني من التدريب قام المتدربون بالتطبيق على الأنشطة الثقافية المختلفة كالسينما والمسرح وورش الفنون التشكيلية وكيفية التخطيط مع مراعاة إدماج الإعاقة المختلفة، والتعرف على الأطر والإجراءات الواجب توافرها عند التخطيط للأنشطة الدامجة.

كما تناول التدريب الجانب المعرفى الخاص بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بمحور الثقافة في استراتيجية مصر 2030، ومؤشرات قياس زيادة مشاركتهم وإدماجهم في القطاعات الثقافية المتنوعة والذي قدمه المهتدس وائل همام، مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستأنف مسئولى التدريب بالمجلس الأعلى للثقافة والمسئولين بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تنسيق وتنظيم ورشتين قادمتين فى أساسيات لغة الإشارة خلال الفترة من 18 حتى 21 يونيو المقبل، وجاري رصد مخرجات التدريب وقياس أثره تمهيدا لتعميم التجربة في كافة ربوع مصر مما يٌعزز سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية ومبدأ تكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الثقافة المختلفة.