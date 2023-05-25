السجن 6 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات بدائرة مركز طنطا في القضية رقم 34276 لسنة 2023 والمقيدة برقم 3055 لسنة 2023 كلي غرب طنطا.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفي هندي وعضوية المستشار محمود محمد الربيعي والمستشار إكرامي رمضان يوسف والمستشار مصطفي محمد درويش وعبدالفتاح احمد رسلان أمانه سر، لقيامه بالتعدي على طفلة جنسيا وهتك عرضها بدون رضاها تحت تهديد السلاح بقرية شوني بدائرة مركز طنطا.

وكانت المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية أحال المتهم "ف. ع. ا "البالغ من العمر 29 عاما، واقع الطفلة "ا. ش. ا " والتي لم تتجاوز 18 عاما، بأن اقتحم عليها مسكنها وأشهر سلاحا ابيض، في مواجهتها فبث الرعب في نفسها، وتمكن من شل مقاومتها، واقتادها لإحدى غرف مسكنها، وقام بالتعدي عليها جنسيا بدون رضاها مستغلا غياب اسرتها عن المنزل، مما نتج عن ذلك حملها.