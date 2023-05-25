السعودية لرعاياها في الفلبين: احذروا إعصار "ماوار"

شددت السفارة السعودية في الفلبين، على المواطنين السعوديين الموجودين فيها، أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن العاصفة الاستوائية "إعصار ماوار Mawar".

وقالت السفارة إن العاصفة من المحتمل أن تصل الفلبين مساء اليوم أو صباح السبت، داعية إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التالية: هاتف السفارة "0063288564444"، هاتف شؤون السعوديين الطوارئ "00639188073636"، و"00639178946464"، هاتف مكتب التوظيف الصحي "006328121520"، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين "006567383855"، أو البريد الإلكتروني PHEMB@MOFA.GOV.SA.