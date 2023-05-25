نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الإثيوبي باملاك تيسيما "نحس" للأهلي في النهائي

اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 11 يونيو المقبل.



7 معلومات عن الإثيوبي باملاك تيسيما حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي

1 - يبلغ باملاك تيسيما من العمر 43 عاما حيث ولد في 30 ديسمبر 1980 في العاصمة أديس أبابا، ويعمل كباحث طبي ودرس علم الاجتماع وتخرج في الجامعة عام 2012، ويتحدث اللغة الأمهرية والإنجليزية.

2 - بدأ باملاك تيسيما مسيرته التحكيمية في عام 2003 وحصل على الشارة الدولية عام 2009 وقاد أول مباراة دولية 2010.

3 - أدار تيسيما اول مباراة للأهلي في 2015 وكانت أمام الأفريقي التونسي باستاد السويس بذهاب دور الـ16 الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرزهما أحمد عبدالظاهر وعماد متعب.

4 - أدار تيسيما مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 والتي تعادل فيها المارد الأحمر بهدف لمثله في ملعب برج العرب قبل أن يخسر الشياطين الحمر اللقب في مباراة الإياب الهزيمة في العودة بهدف في المغرب.

5 - أدار الحكم الإثيوبي مباراة للأهلي في النسخة الماضية بدوري أبطال أفريقيا أمام صن دوانز الجنوب أفريقي في دور المجموعات، والتي خسرها الأحمر بهدف دون رد.

6 - أدار مباراة الأهلي والترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 والتي خسرها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

7 - أدار مباراة الأهلي وصن داونز في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت 2-2 بدور المجموعات.

8- ويعتبر باملاك تيسيما- صاحب فاءل نحس على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث خسر المارد الأحمر اللقب الأفريقي مرتين في حضور الحكم الإثيوبي عامي 2017 أمام الوداد المغربي و2018 ضد الترجي التونسي.



طاقم حكام مباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن مباراة الوداد والأهلي يوم 11 يونيو على ملعب محمد الخامس ويدير اللقاء الأثيوبي باملاك تسيما وعلي تقنية VAR الكيني بيتر اويرو ومساعد VAR الموريتاني دحان بيدا ومن زامبيا ديانا شيوكوتشا مساعد ثان علي تقنية VAR.