بوتين: روسيا تقدر الشراكة الوثيقة مع دول الاتحاد الأوراسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أرمينيا سجلت أعلى مستويات النمو الاقتصادي ضمن دول الاتحاد الأوراسي وهي المستفيد الأساسي فيه، مؤكدا تقدير بلاده للشراكة الوثيقة مع جميع أعضاء الاتحاد الأوراسي التي تقوم على مبادئ المنفعة المتبادلة والاحترام ومراعاة مصالح الدول.

جاء ذلك خلال كلمة بوتين في اجتماع قادة الاتحاد الأوراسي حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، والذي سيناقش التعاون بين دول الاتحاد في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والاستقلال التكنولوجي وتسريع التحول الرقمي وإزالة الحواجز التنظيمية والتجارية وتطوير البنية التحتية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن بلاده سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 12.6% في العام الماضي، وهذا العام يتوقع عند 12.1%.