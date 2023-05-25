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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية: الصاروخ "نوري" نجح في إنهاء رحلته ونشر الأقمار الثمانية

الصاروخ نوري
الصاروخ نوري
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اعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"،اليوم الخميس، إن الصاروخ الفضائي "نوري" نجح في إنهاء رحلته ونشر الأقمار الصناعية الثمانية.

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الكورى لأبحاث الفضاء- وفقا للبيان الذي نقلته "يونهاب"، أنه تقرر إطلاق صاروخ "نوري" الفضائي المحلي الصنع اليوم بعد يوم واحد من التأجيل بسبب مشكلة في الاتصالات الخاصة بكمبيوتر التحكم، مضيفا أن مهندسي الفضاء الكوريين الجنوبيين قاموا بفحص النظام طوال ليل أمس الاربعاء، حتى تم إصلاح المشكلة.

يذكر أن وزن الصاروخ "نوري" المعروف أيضا باسم "KSLV-II" يبلغ 200 طن وانطلق من مركز نارو للفضاء في كو هيونج بإقليم جولا الجنوبي.

الأقمار الصناعية كوريا الجنوبية