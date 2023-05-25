الحوار الوطنى.. "الشباب المصرى": حل أزمة الزيادة السكانية يبدأ بالحوار مع المواطنين

قال محمود السقا، عضو مجلس الشباب المصرى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن حل أزمة السكانية يبدأ بالحوار، تلك القضية التى لا يختلف عليها اثنان انها تنعكس على نصيب الفرد فى الناتج القومى، ونصيبه من المشروعات القومية، ومن ثم يجب النزول لأرض الواقع للحديث مع المواطنين فى مختلف ربوع الجمهورية بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف السقا، خلال كلمته، فى ثاني جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، أن الحوار مع المواطنين يهدف للوقوف على أبرز النقاط الجوهرية فى القضية وفى نفس الوقت مقترحات الحلول الواقعية من المواطن نفسه الذى يعد اهم محور فى الأزمة السكانية، على أن يكون هناك توافر للجهود وعدم قصر الأمر على هيئة أو وزارة بعينها، فالجميع معنى بالقضية الصحة، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب ، التربية والتعليم، والمجتمع المدنى.

وأشار عضو مجلس الشباب المصرى، إلى أن المجتمع المدنى عليه دور كبير فى إيجاد حلول واقعية، معلنا عن تدشين المكتب التنفيذى لمجلس الشباب المصرى بالمقطم، حملة بالتعاون مع وزارة الصحة تحت عنوان " حقك تنظمى" فى شهر يونيو المقبل، تستهدف توعية المواطنين بقضايا ومخاطر الزيادة السكانية، وتوفير كل سبل الدعم للمواطنين لمواجهة الزيادة السكانية ذلك من خلال مقار وحدات الصحة التابعة للوزارة.