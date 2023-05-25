الملك عبد الله الثاني يمنح أوسمة لمؤسسات وشخصيات وطنية بعيد الاستقلال الأردني الـ 77

منح الملك عبدالله الثاني، العاهل الاردني، اليوم الخميس، أوسمة ملكية لمؤسسات وشخصيات وطنية تقديرا لإسهاماتهم في تحقيق الإنجازات ودورهم في مختلف القطاعات وتفانيهم بأعمالهم خدمة للوطن.

وجرت مراسم تسليم الأوسمة خلال حفل أقيم في قصر رغدان العامر بمناسبة عيد استقلال المملكة السابع والسبعين، بحضور الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

فقد قدم جلالته لمدرسة (كلية الحسين) الثانوية للبنين وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لجهودها المتميزة في مسيرة التعليم ورعاية الطلبة وإبراز مواهبهم ودعمهم، وتسلمه مدير المدرسة سفيان الزويري.

كما أنعم الملك على هيئة تنشيط السياحة بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لجهودها المتميزة في تسويق وترويج الأردن سياحيا، وإبراز هويته الفريدة كوجهة سياحية عالمية، وتسلمه مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات.

وأنعم العاهل الاردني على الشيخ عبدالحافظ نهار سلامة الربطة بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره الكبير في تطوير العمل القضائي من النواحي التشريعية والتنفيذية والخدمية، وجهوده في التوسع ببرامج الحماية المجتمعية والإصلاح الأسري والتحول الرقمي في خدمات دائرة قاضي القضاة.

كما أنعم الملك على رئيس الأساقفة حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره الكبير وإسهاماته في تعزيز قيم الحوار والتسامح ومحاربة الفكر المتطرف، ودعمه لجهود الدفاع عن المقدسات في القدس وعموم الأماكن المقدسة.

وأنعم العاهل الاردني على مؤسسة نهر الأردن بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لجهودها في تمكين الأردنيين والأردنيات وتنمية قدراتهم الاقتصادية، وحماية الأسر والأطفال من الإساءة والأذى، وتسلمته المديرة العامة للمؤسسة إنعام البريشي.

كما أنعم الملك على الدكتور هيثم ياسين خليل سكرية بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره الكبير في مجال الموسيقى، وتقديمه عروضا متنوعة في مختلف المحافل الثقافية والفنية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأنعم الملك عبدالله الثاني على المرحوم الصحفي إبراهيم علي إبراهيم سكجها بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره الكبير وإسهاماته في تطور الصحافة الأردنية، ومقالاته التي ركزت على قضايا الوطن والأمة، وتسلمه نجله الصحفي باسم.

كما أنعم الملك على الروائي جلال برجس أحمد الغليلات بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لدوره الكبير في رفد الأدب العربي والأردني، خصوصا في مجالي الرواية والشعر، ونيل أعماله جوائز عربية وعالمية.

وأنعم الملك عبدالله الثاني علي فضيلة الشيخ إسماعيل فواز درويش الخطبا بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لدوره الكبير في تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الروابط المجتمعية ومواجهة الفكر المتطرف، وتدريب الأئمة والوعاظ والواعظات.

كما أنعم الملك على سامي ماجد خيرالدين بسيسو بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لدوره الكبير في مجال العمل الخيري وتنفيذ الحملات المجانية لعلاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل خلقية.

وأنعم الملك عبدالله الثاني على زيد ياسين محمد الحسبان بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لدوره الكبير في مجال ريادة الأعمال وإطلاق تطبيقات أسهمت في جهود خدمة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

كما أنعم الملك على اللاعبة جوليانا فؤاد فوزي الصادق بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لإنجازاتها الكبيرة في رفع اسم الأردن عاليا باعتلائها صدارة التصنيف العالمي للتايكوندو في وزن 67 كيلوغراما للسيدات، وتسلمته والدتها تهاني الكيالي.

وأنعم الملك عبدالله الثاني العاهل الاردني، على نور محمد صالح العجلوني بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، تقديرا لجهودها الكبيرة في دعم ومساعدة المكفوفين من خلال تأسيسها مشروع (مطر) الهادف إلى توفير التعليم لهم محليا ودوليا.

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