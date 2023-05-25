سلة كفر الشيخ تفوز على بورسعيد فى منافسات دور الـ 8

فاز منتخب كفر الشيخ، لكرة السلة بنات بنتيجة 22-6 على نظيره البورسعيدي على ملعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الثالثة، وتنظمه وزارة الشباب من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية «مكتب قادرون باختلاف» خلال الفترة من 23 حتى 28 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن دوري ذوي الهمم في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على دعمها خاصة في ظل إهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، مضيفًا أن إقامة الدوري تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوى القدرات الخاصة لممارسة الرياضة والاندماج في كافة الأنشطة الرياضية والتى حقق بها «القادرون بإختلاف» نتائج أبهرت العالم وحملت علم مصر عاليًا في البطولات المحلية والدولية.

تضم منافسات النسخة الثالثة من الدورى 19 محافظة، قسمت المحافظات إلى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 5 منتخبات ويشارك كفر الشيخ ضمن المجموعة الثالثة وتضم "الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان" وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية.