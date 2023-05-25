مدرب الوداد المغربي: حظوظنا متساوية مع الأهلي وننافس على جميع البطولات

كشف البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن حظوظ فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

ويحل الوداد ضيفًا على الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو المقبل علي أن يخوض مباراة الإياب يوم 11 من ذات الشهر على ملعبه.

وقال فاندنبروك في تصريحات للصحافة المغربية أنه يشعر بالرضا التام علي ما يقدمه الفريق منذ توليه المسؤولية خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو وأنه لمس تحسنًا في المستوى الفني.

وأضاف فاندنبروك، أنه سيواصل العمل لتتحسن جودة اللعب أكثر وأنه لا يمكن لمدرب تحقيق هذه النتائج في وقت قصير ويكون سعيدًا بما تحقق، خاصة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعده نصف نهائي كأس العرش، والبقاء في المنافسة مع الجيش الملكي في الصراع على لقب الدوري.

وشدد المدرب البلجيكي على أنه يلزمنا أن نتطور على مستوى الهجوم، وأن نحسن من جودة الدفاع خاصة أن الفريق تنتظره أجندة قوية في الفترة المقبلة وليس لدينا مجالًا لالتقاط الأنفاس، وواثق أننا في الاتجاه الصحيح.

وتابع: لن أتحدث الآن عن نهائي دوري الأبطال لأن الوقت ما يزال مبكرا وأرى أن الفرص والحظوظ متساوية بين الناديين، والتفاصيل الصغيرة سيكون لها دور حاسم من الآن وحتى موعد المواجهة.