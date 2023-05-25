أوكرانيا: إطلاق سراح 106 جنود في عملية لتبادل الأسرى مع روسيا

قال رئيس أركان الجيش الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الخميس، إن كييف تمكنت من ضمان إطلاق سراح 106 جنود، وذلك في عملية لتبادل للأسرى مع موسكو.

وأضاف يرماك، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الجنود ومن بينهم ثمانية ضباط قد أسروا أثناء القتال في مدينة "باخموت" الواقعة بشرق البلاد، مشيدا بدورهم في القتال من أجل المدينة وقيامهم بمنع العدو من التقدم أكثر نحو الشرق وواصفا إياهم ب"الأبطال".

وأوضح يرماك: "سنعيد 106 أشخاص إلى الوطن".

ولم ترد معلومات فورية عن القوات التي ستتسلمها روسيا من أوكرانيا في المقابل.

يشار إلى أنه وفقا للمخابرات العسكرية الأوكرانية فإنه تم إطلاق سراح 2430 أوكرانيا في عمليات تبادل أسرى بينهم 139 مدنيا.