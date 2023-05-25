وكيل صحة جنوب سيناء يهنئ مدير مكتبه لحصوله على درجة الدكتوراه

تقدم الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، اليوم الخميس، والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي وجميع العاملين بالمديرية بخالص التهنئة إلى الدكتور صبري نجيب مدير مكتب وكيل الوزارة؛ لحصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

كانت سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة قد تقدمت مؤخرا بالشكر والتقدير لمدير مكتب وكيل وزارة الصحة صبري نجيب؛ على مجهوداته فى مساعدة مواطنيها بالمحافظة.

وقدم فاسيلى ماكلاكوف ملحق القسم القنصلى نيابة عن سفارة روسيا الاتحادية الشكر الى الدكتور صبرى نجيب، مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء لما قدمه من مجهود فى إنهاء الاجراءات الخاصة بمواطنى روسيا الاتحادية داخل جمهورية مصر العربية بوجه عام وبمحافظة جنوب سيناء خاصة.

كما تقدم الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة والدكتور احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى بخالص الشكر والتقدير للدكتور صبرى نجيب على هذا الجهد المبذول منه، متمنين له دوام التوفيق.