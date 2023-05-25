طرح الإعلان التشويقي لفيلم تامر حسني الجديد "تاج"

طرح الفنان تامر حسني الإعلان التشويقي الرسمي لفيلمه الجديد "تاج" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في موسم عيد الأضحى.

يشارك تامر في بطولة فيلم "تاج" الفنانة دينا الشربيني، كما انضمت للعمل مؤخرا الفنانة هالة فاخر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن تامر أحيا مؤخرا حفل زفاف هالة عمر مديرة أعماله، لتخرج طليقته الفنانة بسمة بوسيل وتهاجمها عبر خاصية الاستوري مؤكدة أنها سبب طلاقها وقالت عبر "انستجرام":"حسبي الله ونعمة الوكيل فيكي يا هالة، احترام العِشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك».

https://www.instagram.com/reel/CsrBN8yt_nm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

