تفاصيل وفاة طفل بسبب "الشعرية سريعة التحضير"

كشفت البلوجر شريهان يوسف، شقيقة عمر صالح، ضحية تناول الشعرية سريعة التحضير الحارة، تفاصيل جديدة عن وفاة شقيقها بعد تناوله تلك الوجبة.

قالت شريهان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة زمن"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن وفاة شقيقها عمر صالح كانت نتيجة مشاركته في تحديات مع أصدقائه في نفس الفئة العمرية 15 سنة، لتناول الشعرية الحارة سريعة التحضير، مشيرة إلى أنه عاد ذات مرة إلى المنزل وكان يعاني المغص ولا يقوى على الحركة، أو تناول الطعام والشراب، لافتة إلى أن تلك الشعرية سريعة التحضير كانت حارة بدرجة كبيرة، وسببت له أضرار جسيمة.

وأكدت شريهان يوسف أن المادة الحارة التي تناولها شقيقها في الشعرية سريعة التحضير أدت إلى وفاته بعدما عانى الألم لفترة عصيبة، مشيرة إلى أن التقارير الطبية أثبتت ذلك.