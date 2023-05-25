خلفاً لرضوان.. يسري عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين بالمقاولون

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر إلى محمد رضوان على الفترة التي قضاها في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي .

وأكد مجلس الإدارة تقديره واعتزازه للمجهود الذي بذله رضوان في تطوير قطاع الناشئين بالنادي كواحدا من أبناء النادي المخلصين.

وقرر مجلس الإدارة تعيين يسري عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين على أن يواصل مسيرة التطوير ويقدم خطة عمل واعدة للارتقاء بكل الجوانب داخل القطاع.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الكرة بالنادي أنه بصدد عقد جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة لوضع تصور شامل ومناقشة عبد الغني في خطته للعمل الفترة المقبلة.