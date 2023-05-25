فاروق خالد: خالد يوسف اختارني لـ"سره الباتع" بعد إعجابه بدوري في "البرنس"

تحدث الفنان فاروق خالد، عن سعادته بالتعاون مع المخرج الكبير خالد يوسف في مسلسل “سره الباتع” وقال: تجمعني علاقة صداقة قوية بالمخرج خالد يوسف، ومشاركتي في المسلسل جاءت بالصدفة، ولكني استفدت كثيرة من التجربة وكسبت صداقات.

وتابع فاروق في تصريحات صحفية: خلال التصوير، أشاد بي الفنان أحمد عبدالعزيز وتحديدا مشهد وفاتي في سره الباتع، وقال لي أنني سوف يكون لي مستقبل باهر في التمثيل، وتعجب من عدم خوضي تجربة التمثيل منذ سنوات عدة.

وعن علاقته بخالد يوسف، قال: عندما قدمت شخصية عماد شامة في مسلسل البرنس مع محمد رمضان، علمت من المخرج محمد سامي أنهم كانوا يتحدثون عني وقال لي أن خالد يوسف أعجب بشخصيتي.

وتابع: دخولي التمثيل جاء بالصدفة، حيث إنني كنت مدير إنتاج في مسلسل البرنس، ووجدت المخرج محمد سامي قبل تصوير المشهد يخبرني أنني سأقدم دور عماد شامة.

يشار إلى أن فاروق خالد شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل سره الباتع، من إخراج خالد يوسف، حيث قدم شخصية سالم، التي دارت أحداثها في فترة حقبة الحملة الفرنسية.