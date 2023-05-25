وزارة الشباب تستقبل أبطال منتخب ألعاب القوى بعد حصولهم علي 18 ميدالية بالبطولة العربية

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لإعداد الكوادر والقيادات الرياضية لاستقبال بعثة منتخب مصر لألعاب القوي بمطار القاهرة الدولي عقب وصولهم بعد المشاركة في البطولة العربية لالعاب القوي تحت ٢٣سنة.



الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تمكن من حصد 18 ميدالية متنوعة في ختام البطولة البطولة العربية لألعاب القوى تحت ٢٣ سنة، والتي أُقيمت بتونس خلال الفترة من ٢٠-٢٤ مايو الجاري.



وجاءت الميداليات كالتالي: 9 ميداليات ذهبية و3 ميدالية فضية و6 ميدالية برونزية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي مستوي لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى، مؤكدًا أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.



وتقدم رئيس رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على الدعم الكبير والمستمر لألعاب القوي المصرية، مقدمًا أيضًا الشكر لكل العاملين بمنظومة ألعاب القوى المصرية شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير من مدربين وأولياء أمور وأندية.