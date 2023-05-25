مواطن يتعدى على ممرض بمستشفى بولاق الدكرور خلال إسعاف نجله

اعتدى بعض المواطنين مساء اليوم الخميس، على أحد أطقم التمريض بمستشفى بولاق الدكرور العام، خلال تأدية مهام عمله، كما قاموا بإحداث تلفيات بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي.

وأكد مصدر مسئول، أنه فى الرابعة والنصف عصر اليوم، حضر أحد المواطنين ومعه طفل، مصاب بكدمة إثر وقوعه، وطلب مناظرة حالة ابنه بسرعة، وبالفعل قام الممرض أحمد حسين باتخاذ ما يلزم باستقبال الطفل وحضر الطبيب للكشف عليه.

وأضاف المصدر أن والد الطفل احتد فى حديثه مع الممرض، ونهره وقام بالتعدي عليه وقام بضربه بـ"كرسى" فوق رأسه، مما تسبب فى إصابة بالغه للممرض.

وأوضح أن أهل الطفل قاموا بإحداث تلفيات بقسم الطوارئ حيث قامو بتكسير واجهة طوارئ الاستقبال، إلا أن قام بعض المواطنين المتواجدين بالاستقبال بإيقافهم.

وأكد أن الممرض حاول الدفاع عن نفسه بزجر المواطن وإبعاده عنه، وتم فض الاشتباك بينهما وتوجيه الممرض لإنقاذه من النزيف الذى لحق برأسه، وتم عمل مذكرة داخلية بالمستشفى وجارى تحرير محضر رسمى باسم المنشأة.