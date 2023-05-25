سوهاج | "نار الثأر تأكل الجميع".. التفاصيل الكاملة لمقتل أب ونجليه بقرية الجزازرة بالمراغة

أكد مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج، أن قوات الأمن فرضت السيطرة علي قرية «الجزازرة » بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بعد مقتل 3 أشخاص، وضبط طرفي النزاع.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن سبب الحادث هو الثأر واستخدم الأهالي من الطرفين الأسلحة النارية وتم الدفع بقوات أمن المديرية، لفرض السيطرة علي القرية وضبط طرفي النزاع.

وشهدت قرية الجزازرة بمركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، واقعة مقتل مُسن 85 عامًا ونجليه 21 عامًا و22 عامًا، والأب المقتول كان اتهم في مقتل ٣ أشخاص منذ ٢٠ عاما بسبب خلاف على أرض وتم حبسه وخرج منذ أيام ليجد أبناء من قتلهم فى انتظاره ليقتلوه مع ابنيه.

تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة إلى أن المجني عليهم قتلوا أخذًا بالثأر، على أيدي متهمين من قرية بني عمار بطهطا تربطهم خصومة ثأرية منذ عام 2001، قتل فيها 3 أشخاص؛ بسبب خصومات الثأ.

وشهدت قريتي الجزازرة بالمراغة وبني عمار بطهطا إطلاق أعيرة نارية كثيفة بين عائلتين بسبب الثأر بدأت منذ فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص “أب وابنيه ”، وسيطرت قوات الأمن على الموقف، وتم إغلاق مداخل ومخارج القريتين، وتعيين خدمات أمنية لمنع تجدد الاشتباكات.