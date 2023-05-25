ضياء رشوان يدعو إلى سن قانون موحد للتعليم للنهوض بالمنظومة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم بناء على المناقشات اليوم بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مؤكدا “علينا أن نستعجل هذا الأمر، خاصة وأن التعليم وسيلة للانتقال للمستقبل، ويجب أن نُحسن التعامل معه”.

وأضاف رشوان، خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، أنه جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه، "قد يرى البعض أنه دون التعليم العام، مقترحا تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى، فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية، أو الثانوية الزراعية، والتجارية تصبح إدارة الأعمال، على سبيل المثال، على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل، ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة".

وأشار إلى أن وزارة التعاون الدولى عليها خلال الفترة المقبلة الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا.

واقترح أن يكون هناك نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به ذلك وفقا لضوابط محددة تمثل فى عدد العاملين وما شابه من اشتراطات، لافتًا إلى أن النقابات لها قانون يحكمها ولا يجوز التدخل فى شئونها بأى شكل من الأشكال.