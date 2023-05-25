جوارديولا بعد التعادل أمام برايتون: شربنا كل الكحول في مانشستر

برر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تعادل فريقه مع برايتون بهدف لمثله، أمس الأربعاء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في لقاء مؤجل من الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وادعى جوارديولا، أن السبب الرئيسي في تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون، كان شرب لاعبيه للكحول بشكل مفرط بعد التتويج بلقب البريميرليج.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «قبل 40 ساعة، شربنا كل الكحول الذي كان موجودًا في مدينة مانشستر، عندما تفوز بالبريميرليج عليك الاحتفال».

وأضاف: «كنت قلقًا بعض الشيء من فقدان ما عملنا من أجله في آخر ستة أشهر، شربنا كل الكحول في مانشستر، لكن الفريق كان هناك، ولهذا السبب أنا سعيد، لأنني لا أريد أن يسقط الفريق قبل نهائي كأس إنجلترا أو دوري أبطال أوروبا».

وتابع جوارديولا: «يوم الاحتفال كنت في السرير بحلول العاشرة والنصف، نمت كطفل رضيع، لكنني أعرف أن اللاعبين فعلوا ما كان عليهم فعله حينها».

وواصل: «أظهرنا لماذا نحن أفضل فريق في إنجلترا. أنا سعيد بالطريقة التي نستمر بها كفريق بعد أن حققنا اللقب».

وأتم بيب جوارديولا: «عندما تفوز بالدوري الإنجليزي عليك الاحتفال، لقد فعلوا ذلك مع عائلاتهم، واستمتعوا كثيرًا بما حققوه».

ونجح جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الخامسة في مسيرته مع السيتي بالبريميرليج.