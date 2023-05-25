تراجعت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بمقدار 100جنيه علي الاقل في الأسواق مقارنة بأسعار أمس في محلات الصاغة .
وصل سعر عيار 21 نحو 2300 جنيه للبيع و 2330 جنيه للشراء ، و عيار 24 نحو 2629 جنيه للبيع و 2663 جنيه للشراء.
سجل سعر عيار 18 حوالي 1973 جنيه للبيع و 1997 جنيه للشراء و عيار 14نحو 1533 جنيه للبيع و 1553 جنيه للشراء .
بلغ سعر كيلو الذهب 2.63 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب 81.75 الف جنيه للبيع و 82.815الف جنيه للشراء .
وصل سعر الجنيه الذهب الي 18.4الف جنيه للبيع و 18.64الف جنيه للشراء.
اقتصاد
انهيار مفاجئ.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 25 مايو 2023
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تراجعت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بمقدار 100جنيه علي الاقل في الأسواق مقارنة بأسعار أمس في محلات الصاغة .
تراجعت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بمقدار 100جنيه علي الاقل في الأسواق مقارنة بأسعار أمس في محلات الصاغة .