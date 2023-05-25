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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الوطنية للتدريب تستقبل والد المصارع أحمد بغدودة

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استقبلت الدكتورة رشا راغب  المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت “راغب” مع والد اللاعب تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصرى، وغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة.

وقد أبدى فؤاد بغدودة سعادته وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للرعاية المقدمة إلى نجله.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

للأكاديمية الوطنية لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد