أغنى رجل بالعالم يخسر 11 مليار دولار في يوم واحد

أدى القلق حول تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى خسائر اقتصادية كبيرة تعرض لها مستثمرون حول العالم، بما في ذلك رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، الذي يُصنف بأنه "أغنى رجل في العالم"، فخسر أرنو ما يقارب 11 مليار دولار بعد انخفاض أسهم مجموعته الاستثمارية المتخصصة في السلع الفاخرة، وذلك وفقًا لموقع "موني كنترول" الذي أفاد بأن السبب وراء ذلك هو القلق من تراجع الاقتصاد الأمريكي.

أشار الموقع إلى أن خشية المستثمرين حول العالم من تراجع الاقتصاد الأمريكي تسبب في تراجع الطلب على السلع الفاخرة بشكل يؤثر على أسهم شركات رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، حيث تراجعت بمقدار 11.2 مليار دولار في يوم واحد.

ولا يزال برنارد أرنو، رجل الأعمال الفرنسي، يحتفظ بلقب "أغنى رجل في العالم" بثروة قدرها 192 مليار دولار، على الرغم من هذه الخسائر الهائلة.

واحتفظ إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، بالمرتبة الثانية بثروة تصل قيمتها إلى 180مليار دولار، دون تغيير، ورغم الخسائر التي تعرض لها برنارد أرنو، إلا أن الفارق بينهما لا يزال حوالي 12 مليار دولار.