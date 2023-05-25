سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري فى البنوك الحكومية والخاصة

الخميس 25/مايو/2023 - 06:11 م

سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 25 مايو، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، وسجل بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنوك، كالتالي:

البنك المركزي

30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib"

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.