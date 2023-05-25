الحوار الوطني.. "الإصلاح والنهضة" يقترح تدريس مادة الطريق إلى الأخلاق

قال الدكتور حافظ ابراهيم ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الوطني إن القضاء على الفقر وتحقيق النهضة أمر يبنى على التعليم والصحة .

وطالب إبراهيم خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني بضرورة إعداد جيل واعي قادر على القيادة والبناء من أجل مستقبل أفضل.

واقترح ممثل حزب الإصلاح والتنمية تدريس مادة الطريق الى الأخلاق مشيرا إلى أن التعليم يلعب دور هام في إعداد القيم والمفاهيم موضحا أن المدرسة تستهدف تكوين شخصية الطفل وترسخ لديه قيم الولاء والانتماء .

وأوصى إبراهيم بالاستفادة من التجارب الأخرى وان تحتوي المدراس على الأنشطة الرياضية وبعض الحرف ناهيك عن الاهتمام بالمعلمين ماديا وان يكون مؤهلا علميا وتربويا.

