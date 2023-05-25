وكيل مساعد محافظ "المركزي": مصر تشهد توسع هائل في مجال التكنولوجيا المالية

قالت رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لللتكنولوجيا المالية والابتكار، خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، إن مصر تشهد توسع هائل في مجال التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد المشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعًا في الوقت الحالي بالمقارنة مع 3 مشروعات فقط عام 2012، واستطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال وتحقيق عوائد كبيرة.

وأوضحت "نجم" خلال جلسة مصر النقاشية تحت عنوان “دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة والتمويل الأخضر”، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي، التي يترأس مجلس محافظيها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 - 26 مايو 2023، أنه يجري العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد يتضمن اتباع أساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها.