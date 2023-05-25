غلق كلي لمحور 26 يوليو لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع إستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر "بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر"، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالإتجاهين لإزالة كوبرى المشاه الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل.

وقالت الإدارة العاملة لمرور الجيزة، فى بيان لها اليوم، أن التنفيذ سيكون إبتدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 26/5/2023 وحتى الساعة 12 ظهرًا، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

وأوضحت أن التحويلات المرورية ستكون على النحو التالى:

- حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو، وإستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولًا إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

-حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 ومناطق المهندسين إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، وإستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.