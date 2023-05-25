تعليم الدقهلية تجري مقابلات شخصية لـ91 قيادة تعليمية لشغل وظائف بالمديرية

أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الخميس، برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعضوية الدكتورة عبير عبد القادر تعليم خاص الوزارة، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء، ونقيب المعلمين حازم الألفي ومدير عام الخدمات الشئون المالية والإدارية الهادى ابراهيم محمد، المقابلات الشخصية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمديرية.

وشملت الوظائف المعلن عنها وظيفة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية ورئيس قسم التعليم الخاص بالإدارات التعليمية حيث تقدم لشغل الوظيفة ٩١ من القيادات التعليمية.



ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أن المقابلة تمت بكل شفافية لاختيار الأكفء لتولى هذا المنصب القيادي، مؤكدًا أن تولى المناصب القيادية تكليف ومسئولية جسيمه على طريق بناء الدوله المصرية الحديثة.

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