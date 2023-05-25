الداخلية تلقى القبض على لصوص الشقق السكنية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية"- مجموعة من المشغولات الذهبية، من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، حيث تم ضبطه وبحوزته أجنه حديدية مستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة"، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها.

في سياق متصل تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال قيامه بعرض موتور غسالة، موتور ثلاجة، بطارية سيارة، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر"، على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.