النائب عمرو هندى: تعزيز التواجد المصرى فى الأسواق الأفريقية يدعم الصناعة الوطنية

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصناعة والزراعة أولوية قصوى، ومن ثم يجب ترجمة الجهود المبذولة لدعم القطاعين الهامين خلال الفترة المقبلة، سواء تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية أو النهوض بالصناعة الوطنية وفتح أسواق خارجية للمنتج الوطنى وكذلك للحاصلات الزراعية.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أفريقيا سوق واعد، ومن ثم يجب أن تكون هناك رؤية لتعزيز تواجد مصر فى السوق الأفريقية، خاصة وأن تعزيز التواجد له العديد من الإيجابيات أبرزها التوسع فى خلق أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وتوطيد العلاقة مع دول القارة السمراء، مشيدا بتوجه مصر خلال الفترة الأخيرة نحو القارة الأفريقية واستعادت مكانتها بالجهود المترامية للقيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية لأفريقيا 37 مليون دولار تمثل 2% فقط من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية للعالم كله، وهو رقم منخفض، وذلك وفقا لإحصائيات شهر ديسمبر الماضى، ولهذا يجب أن يكون هناك رؤية وتنفيذ فعلى على أرض الواقع لزيادة التواجد وفتح المزيد من الأسواق، وكذلك القطاع الصناعى، يساهم بنسبة صغيرة جدا.

وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات، عدا السلع المستثناة التى يتم تحديدها، وذلك لضمان مزيد من التواجد داخل القارة الأفريقية.