ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ميناء دمياط يستقبل وفدا عالميا لرقمنة الموانئ

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال  اللواء بحري  أحمد حواش ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، أنه في إطار جهود الميناء لتطوير النظم الآلية وخدمات التحول الرقمي المطبقة التي تستهدف تيسير وتسريع الإجراءات المقدمة للعملاء ،استقبلت هيئة ميناء دمياط ممثل شركة "Prodevelop . SL " إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال بغرض الإطلاع والإستفادة بخبرات مختلف الشركات العالمية ذات الصلة برقمنة الموانئ و ميكنة نظم العمل بها .

جاء ذلك بحضور  محمد عثمان ،رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي بالميناء ، و نخبة من الكوادر المتخصصة و المسئولة عن إدارة النظم الآلية بميناء دمياط ، إلى جانب ممثلو شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع .

استعرض الوفد الأجنبي إمكانيات الشركة و خبراتها و التي تزيد عن 30 عام في مختلف موانئ العالم  كما تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال تطوير النظم الآلية بميناء دمياط ، وأشاد ممثل الشركة بإمكانيات الميناء و جهودها في مجال التحول الرقمي و أضاف أن هذه الإمكانيات يمكن أن تمثل أساس قوي في حال التعاون مستقبلا بين الجانبين .

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة ، بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( SEAPEAK ARWA  ) والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 286 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال و السفينة  ( ABRAHAM M ) و التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص ،حيث  يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .
‏ بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18818 طن تشمل :  1000 طن ملح معبأ و 6300 طن كلينكر و 9983 طن يوريا و 1535 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55543 طن تشمل :  12134 طن ابلاكاش و 8000 طن خردة و 4600 طن حديد و 13520 طن ذرة و 16558 طن قمح و 2229 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 731 طن .

ميناء دمياط دمياط إسكان دمياط