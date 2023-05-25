ميناء دمياط يستقبل وفدا عالميا لرقمنة الموانئ

قال اللواء بحري أحمد حواش ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، أنه في إطار جهود الميناء لتطوير النظم الآلية وخدمات التحول الرقمي المطبقة التي تستهدف تيسير وتسريع الإجراءات المقدمة للعملاء ،استقبلت هيئة ميناء دمياط ممثل شركة "Prodevelop . SL " إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال بغرض الإطلاع والإستفادة بخبرات مختلف الشركات العالمية ذات الصلة برقمنة الموانئ و ميكنة نظم العمل بها .

جاء ذلك بحضور محمد عثمان ،رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي بالميناء ، و نخبة من الكوادر المتخصصة و المسئولة عن إدارة النظم الآلية بميناء دمياط ، إلى جانب ممثلو شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع .

استعرض الوفد الأجنبي إمكانيات الشركة و خبراتها و التي تزيد عن 30 عام في مختلف موانئ العالم كما تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال تطوير النظم الآلية بميناء دمياط ، وأشاد ممثل الشركة بإمكانيات الميناء و جهودها في مجال التحول الرقمي و أضاف أن هذه الإمكانيات يمكن أن تمثل أساس قوي في حال التعاون مستقبلا بين الجانبين .

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة ، بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( SEAPEAK ARWA ) والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 286 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال و السفينة ( ABRAHAM M ) و التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص ،حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

‏ بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18818 طن تشمل : 1000 طن ملح معبأ و 6300 طن كلينكر و 9983 طن يوريا و 1535 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55543 طن تشمل : 12134 طن ابلاكاش و 8000 طن خردة و 4600 طن حديد و 13520 طن ذرة و 16558 طن قمح و 2229 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 731 طن .